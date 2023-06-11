Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном Минпромторг: ВСУ обстреляли Херсонскую область сразу после отъезда Мантурова

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Херсонской области ракетами Storm Shadow по району, где до этого находился вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА Новости. Информацию о том, что глава ведомства чуть не попал под обстрел ВСУ, подтвердили в Минпромторге. Там пояснили, что министр находился в регионе, где обсудил с местными властями помощь жителям затопленных территорий.

Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием, — рассказали в Минпромторге.

Отмечается, что удар британскими ракетами произошел «через несколько минут» после отъезда Мантурова.

Ранее на Запорожской АЭС обнаружили осколок снаряда американской гаубицы М777. Часть снаряда была найдена в ходе мероприятий по чистке чаш брызгальных бассейнов атомной электростанции, «направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела». Вода из этих бассейнов используется в замкнутом цикле, с помощью нее охлаждается отработанное ядерное топливо, которое находится в бассейнах выдержки и внутри самих реакторов.