https://static.news.ru/photo/58e8e5be-4ceb-11ea-8ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представленный президентом США Дональдом Трампом проект урегулирования палестино-израильского конфликта («сделка века») не имеет никакого отношения к международному праву.

Как передаёт РИА Новости, такое заявление сделал директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв. Дипломат подчеркнул, что Запад пытается сформировать основанный на произволе миропорядок. Инициатива Трампа — это «вопиющий пример» такого подхода, подчеркнул Ильичёв. Он также отметил, что «сделка века» идёт вразрез с резолюциями Совбеза ООН и с другими инициативами по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Как сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).