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Политолог Григорий Лукьянов прокомментировал детали турецкой военной помощи Ливии. Старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД считает, что Анкара может увеличить число военных советников в Ливии.

Также возможны поставки управляемых летательных аппаратов. Но официально масштаб турецкой помощи Ливии не заявлялся никем, пишет РИА Новости. Пока это лишь только слова и говорить, что это будет за помощь,...