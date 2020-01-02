Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупредил российских туристов о массовых протестах в крупных городах Индии 3 января. Сообщается, что в ряде городов не исключены беспорядки. Заявление ведомства опубликовано в Twitter.

3 января в Нью-Дели, Калькутте, Бангалоре и других городах страны пройдут очередные массовые протесты против новой редакции закона о гражданстве Индии, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что туристы отменяют поездки к Тадж-Махалу из-за протестов в Индии.

 

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