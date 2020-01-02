https://static.news.ru/photo/93556c74-a965-11e9-bf5a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупредил российских туристов о массовых протестах в крупных городах Индии 3 января. Сообщается, что в ряде городов не исключены беспорядки. Заявление ведомства опубликовано в Twitter.
3 января в Нью-Дели, Калькутте, Бангалоре и других городах страны пройдут очередные массовые протесты против новой редакции закона о гражданстве Индии, — говорится в сообщении.
#Индия - 3 января в Нью-Дели, Калькутте, Бангалоре и других городах страны пройдут очередные массовые протесты против новой редакции закона о гражданстве Индии; возможны транспортные заторы, не исключены беспорядки pic.twitter.com/yDUKJdXfnY