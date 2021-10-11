Российских шпионов обвинили в краже у Британии формулы для «Спутника V»

Один из шпионов президента России Владимира Путина украл у Великобритании формулу для препарата от коронавирусной инфекции AstraZeneca, чтобы впоследствии она была использована для создания российской вакцины «Спутник V». Соответствующие доказательства привела британская служба безопасности, пишет The Sun.

По сведениям издания, данные были получены от фармацевтической компании. Их якобы лично украл российский шпион. При создании «Спутника V» использовалась методика, которая была разработана для препарата AstraZeneca.

Российский «Спутник V» использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине, — говорится в сообщении.

Ранее центр имени Гамалеи выразил надежду, что разработанная им вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена и зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца ноября. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) активно работает в этом направлении.