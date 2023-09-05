Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Купянском Марочко заявил, что бойцы ВС России сорвали ротацию ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Российские военные сорвали ротацию бойцов ВСУ вблизи населенного пункта Петропавловка под Купянском, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, российские солдаты засекли украинский бронетранспортер с личным составом и ударили по нему ракетами.

В районе населенного пункта Петропавловка противник попытался осуществить ротационные мероприятия на одной из передовых позиций. Бронетранспортер с личным составом своевременно был обнаружен, и, при помощи противотанкового комплекса по нему было нанесено успешное огневое поражение, — сказал Марочко.

Он уточнил, что в результате удара российских сил погибли около 10 украинских военных. Бронетранспортер был также уничтожен в ходе атаки, добавил Марочко.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные отразили пять контратак украинской армии на Купянском направлении. По его словам, потери ВСУ составили до роты. Российские военные продолжили наступление на Купянском направлении и завладели двумя опорными пунктами ВСУ, уничтожив более взвода украинских войск, отметил глава пресс-центра. Также в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.