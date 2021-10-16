Российские власти депортировали племянника главы афганского Генштаба

Российские власти депортировали Рохани Рафиуллаха, племянника начальника Генштаба афганской армии (АНА), бывшего командующего корпусом коммандос Афганистана генерала Хайбатуллы Ализая. Фактически его выдали представителям «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России). Утверждается, что это не решение правительства РФ, а частная инициатива ряда чиновников, сообщил URA.RU журналист и политолог Андрей Серенко со ссылкой на свои источники.

Он в Дохе, ждёт отправки в Иран. Эту услугу оказали некоторые чиновники российского МИД, у которых личные отношения с талибами. Они хотят оказать услугу талибам. Семья Ализая очень влиятельная, через племянника талибы хотят оказать на неё давление, — утверждает Андрей Серенко.

Он уточнил , что решение о депортации было принято группой российских чиновников. По его словам, оно является их личной инициативой и не согласовано с правительством РФ. Таким образом, по его словам, они хотели продемонстрировать свои конструктивные намерения по поводу сотрудничества с талибами.

Серенко отметил, что, по его информации, о депортации просил Шер Аббас Станекзай, одна из крупных фигур «Талибана». Как утверждает Серенко, талибы хотят заполучить Рохани Рафиуллаха, чтобы отомстить его дяде, который уничтожил много боевиков движения. Ранее Рафиуллах прилетел в Россию для учёбы в Краснодарском государственном технологическом университете.

Также Серенко уточнил, что похищенный является сыном советника бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани.

Ранее стало известно, что талибы примут участие в заседании московского формата по Афганистану. Консультации запланированы на 20 октября. Об этом написал представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи в своём Twitter.