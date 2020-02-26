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Большинство российских туристов предпочитают останавливаться в четырёхзвёздочных гостиницах. На такие средства размещения приходится более трети всех бронирований.

На втором месте по популярности — отели с тремя звёздами. Третью строчку неформального рейтинга занимают варианты жилья без звёзд. Это всевозможные хостелы, апартаменты, гостевые дома, передаёт РИА Новости со ссылкой на сервис онлайн-бронирования OneTwoTrip.

Комфортабельные пятизвёздочные гостиницы не столь популярны, на их долю приходится лишь каждое десятое бронирование со стороны россиян. А меньше всего пользуются спросом отели с одной звездой, их выбирает всего 1% туристов.

Ранее NEWS.ru писал, что самыми популярными турами предстоящей весны среди россиян стали поездки в Чехию, Италию, Францию, Испанию и Португалию.

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