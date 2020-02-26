Большинство российских туристов предпочитают останавливаться в четырёхзвёздочных гостиницах. На такие средства размещения приходится более трети всех бронирований.
На втором месте по популярности — отели с тремя звёздами. Третью строчку неформального рейтинга занимают варианты жилья без звёзд. Это всевозможные хостелы, апартаменты, гостевые дома,
Комфортабельные пятизвёздочные гостиницы не столь популярны, на их долю приходится лишь каждое десятое бронирование со стороны россиян. А меньше всего пользуются спросом отели с одной звездой, их выбирает всего 1% туристов.
Ранее NEWS.ru писал, что самыми популярными турами предстоящей весны среди россиян стали поездки в Чехию, Италию, Францию, Испанию и Португалию.
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