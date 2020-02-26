https://static.news.ru/photo/8d73b9f8-58ad-11ea-a0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство российских туристов предпочитают останавливаться в четырёхзвёздочных гостиницах. На такие средства размещения приходится более трети всех бронирований.

На втором месте по популярности — отели с тремя звёздами. Третью строчку неформального рейтинга занимают варианты жилья без звёзд. Это всевозможные хостелы, апартаменты, гостевые дома, передаёт РИА Новости со ссылкой на сервис онлайн-бронирования OneTwoTrip.

Комфортабельные пятизвёздочные гостиницы не столь популярны, на их долю приходится лишь каждое десятое бронирование со стороны россиян. А меньше всего пользуются спросом отели с одной звездой, их выбирает всего 1% туристов.

Ранее NEWS.ru писал, что самыми популярными турами предстоящей весны среди россиян стали поездки в Чехию, Италию, Францию, Испанию и Португалию.