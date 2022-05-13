Российские средства ПВО сбили Су-27 и 15 беспилотников Украины

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Средства ПВО Вооружённых сил России поразили украинский истребитель Су-27 и 15 БПЛА ВСУ, об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт ТАСС. Он также отметил, что в Полтавской области были уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и резервуары с бензином и дизельным топливом.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявил он.

12 мая Минобороны России сообщило о ликвидации радиолокационной станции наведения ЗРК С-300 недалеко от Одессы. Удары по ним нанесла авиация ВКС РФ. Высокоточными ракетами были уничтожены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 120 районов сосредоточения сил Украины.