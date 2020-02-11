https://static.news.ru/photo/876adfb6-4c4e-11ea-83e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» отразили две атаки дронов на базу Хмеймим в Сирии. Они были предприняты вечером 9 февраля.

Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, сообщает ТАСС.

Офицер подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. По его словам, первая атака с северо-восточного направления отражена на расстоянии около двух километров от базы. Затем последовала атака с северо-запада, со стороны Средиземного моря. Дрон был сбит на удалении шести километров от Хмеймим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский лайнер Airbus 320, который должен был сесть Дамаске, улетел к российской авиабазе Хмеймим, где совершил вынужденную посадку из-за обстрела. Кадры с камер видеонаблюдения, которые поймали этот момент, появились в Сети. В Минобороны РФ отметили, что воздушное судно едва не попало под обстрел сил сирийской ПВО, которые были направлены против израильских истребителей.