Российские инженеры нашли уязвимости в системе Starlink

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские инженеры обнаружили слабые места спутниковой системы связи Starlink. Ученые считают, что для отключения сети Маска не обязательно атаковать его космическую группировку — достаточно вывести из строя наземную инфраструктуру, пишут «Известия».

Анализ уязвимостей системы американского бизнесмена опубликован в блоге Ассоциации вычислительной техники со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Однако, эксперты считают, что подавление сигнала спутниковой связи и пользовательских терминалов на самом деле лишь ухудшит качество связи, но не отключит Starlink.

Публикация российских инженеров уже вызвала бурную реакцию профессионалов. Один соавторов, профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского национального исследовательского университета Андрей Сухов сообщил, что при публикации россияне не пользовались никакими закрытыми источниками.

Это наше небольшое предупреждение, что технологии для противодействия этой системе уже существуют, — сказал ученый.

Система Starlink включает в себя три основных сегмента — спутники на орбитах, сеть наземных станций и сеть пользовательских терминалов. Спутники принимают сигналы с наземных станций и перенаправляют их на пользовательские терминалы, то есть являются простыми ретрансляторами. Система насчитывает 3,5 тысячи спутников на высоте 550 км. Их большое количество и удаленность от Земли делает эту составляющую наиболее защищенной.

Сеть пользовательских терминалов тоже многочисленна, обнаружить их сложно, но возможно при помощи технологий VSAT у глобальных операторов «Иридиум», «Глобалстар». Именно так в 1996 году российские военные уничтожили лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Самым незащищенным элементом системы являются наземные спутниковые станции Starlink, так как они стационарны и их намного меньше, чем спутниковых аппаратов. Для обеспечения работы системы на территории средней европейской страны, нужно от одной до пяти станций. Выведение из строя одной из них отключит интернет сразу на большой территории, а уничтожение 5 — 10 станций сразу может лишить регион из нескольких государств связи.

Ракеты с лазерным наведением и дроны-камикадзе позволяют гарантированно уничтожать такие цели. Но нападение может быть не только вооруженным, это может быть и кибератака или противодействие с помощью радиотехнических средств.

Ранее ученые из Техасского университета обнаружили критическую уязвимость в работе спутниковых систем безопасности Starlink. Они заявили, что последовательности синхронизирующихся сигналов полностью предсказуемы, поэтому систему можно легко взломать.