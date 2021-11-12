Российские и белорусские десантники высадились у границ Польши
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
13:45, 12 ноября 2021
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Российские и белорусские десантники высадились на полигоне под Гродно. Совместные учения проходят вблизи польской границы. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
Десантники Белоруссии и Российской Федерации выполняют на белорусском полигоне учебно-боевые задачи ввиду роста военной деятельности у западной границы республики, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что провокационных действий со стороны Запада по нагнетанию напряжённости с Россией становится больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Москва будет страховать себя и «хеджировать риски».
Кроме того, 11 ноября Путин и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Европейского Союза.
Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Президент России высказался в пользу восстановления контактов между государствами Евросоюза и Белоруссией в целях решения данной проблемы.