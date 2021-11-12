В Кремле отметили провокации Запада для нагнетания напряжённости с Россией

Провокационных действий со стороны Запада по нагнетанию напряжённости с Россией становится больше, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости. По словам представителя Кремля, Москва будет страховать себя и «хеджировать риски».

НАТО напористо действуют в непосредственной близости границ РФ, Москва будет принимать меры по обеспечению своей безопасности, — заявил Песков.

Он также назвал информацию в западных средствах массовой информации о планах Российской Федерации по «вторжению на территорию Украины» пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.

Ранее сообщалось, что Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель назвал деструктивной политику Украины, делающей ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса. Кроме того, стороны также обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Европейского Союза.

Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Президент России высказался в пользу восстановления контактов между государствами Евросоюза и Белоруссией в целях решения данной проблемы.