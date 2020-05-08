Мир

Российские дипломаты призвали Белый дом посмотреть фильм «Битва за Россию»

22:18, 10 мая 2020 11
Фото: kinopoisk.ru

Посольство РФ в США призвало сотрудников Белого дома, которые забыли упомянуть о победе СССР во Второй мировой войне, посмотреть документальный фильм «Битва за Россию», снятый в 1943 году Фрэнком Капрой.

В публикации на странице посольства в Twitter отмечается, что снятый по заказу американского правительства фильм рассматривает необходимость союза Вашингтона и Москвы для победы над нацизмом.

Обязателен к просмотру всем сотрудникам аппарата в Вашингтоне, — написали дипломаты.

Посольство дополнило публикацию фрагментом из «Битвы за Россию» и ссылкой на полную версию.

Как передавал NEWS.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заподозрил слабоумие у американских властей из-за твита Белого дома о том, что 8 мая 1945 года США и Великобритания победили нацистов.

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