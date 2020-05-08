Российские дипломаты призвали Белый дом посмотреть фильм «Битва за Россию»

https://static.news.ru/photo/529e13c4-92f4-11ea-a01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Посольство РФ в США призвало сотрудников Белого дома, которые забыли упомянуть о победе СССР во Второй мировой войне, посмотреть документальный фильм «Битва за Россию», снятый в 1943 году Фрэнком Капрой.

В публикации на странице посольства в Twitter отмечается, что снятый по заказу американского правительства фильм рассматривает необходимость союза Вашингтона и Москвы для победы над нацизмом.

Обязателен к просмотру всем сотрудникам аппарата в Вашингтоне, — написали дипломаты.

Посольство дополнило публикацию фрагментом из «Битвы за Россию» и ссылкой на полную версию.

This #US government-commissioned film explores the need for a Soviet-American alliance to defeat the Nazis. A must-see for all staffers in Washington DC preparing public statements about #WWII . Attempts to rewrite its history is an attempt to rewrite history. Know your sources. pic.twitter.com/8XdeNFpd2K — Russia in USA (@RusEmbUSA) May 10, 2020

Как передавал NEWS.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заподозрил слабоумие у американских властей из-за твита Белого дома о том, что 8 мая 1945 года США и Великобритания победили нацистов.