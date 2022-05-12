ВКС России уничтожили радиолокационную станцию С-300 в районе Одессы

Фото MOD Russia/Global Look Press

Минобороны России сообщило о ликвидации радиолокационной станции наведения ЗРК С-300 недалеко от Одессы. Удары по ним нанесла авиация ВКС РФ.

Авиация ВКС РФ уничтожила радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 в районе Одессы, — говорится в сообщении ведомства.

Высокоточными ракетами ВКС России были нанесены удары по четырём пунктам управления, 34 районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ. За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 120 районов сосредоточения сил Украины.

ВСК РФ также ликвидировали два склада боеприпасов в районе Новгород-Северского Черниговской области. По ещё одному складу, расположенному в Харьковской области, также удалось нанести удары, в результате которых база была уничтожена.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили три локатора С-300 и установку ТРК «Точка-У» на Украине. Также с воздуха и моря ВС России уничтожили шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые на Украину доставлялось вооружение и боеприпасы производства США и европейских стран.