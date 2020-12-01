Россию в НАТО обвинили в «агрессивной политике»

https://static.news.ru/photo/133e1042-3427-11eb-a97a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press

Москва продолжает вести в мире «напористую политику и агрессивные действия». Данное обстоятельство препятствует конструктивному диалогу с ней.

Об этом говорится в стратегическом отчёте НАТО.

Россия регулярно ведёт запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО, — отмечают авторы документа.

Они также рассказывают о «негативно влияющей на безопасность Евро-Атлантического региона» активной деятельности России на Чёрном и Балтийском морях, в Арктике и Восточном Средиземноморье. В документе упоминается также «агрессия Москвы» против Украины и Грузии.

В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса, — предполагают аналитики.

Они рекомендуют Альянсу оставаться открытым для обсуждения с Москвой мирного сосуществования. Также предлагается позитивно реагировать на «конструктивные изменения» в позиции России. Подход же по отношению к ней следует сохранять двусторонний, предусматривающий и диалог, и «сдерживание», подчеркнули авторы отчёта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел стран НАТО в ходе последней видеоконференции подтвердили: Альянс должен продолжать диалог с Россией. Об этом заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, Североатлантический альянс приветствует диалог Москвы и Вашингтона о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что НАТО не хочет оказаться в мире, где не будет контроля над вооружением.