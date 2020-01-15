https://static.news.ru/photo/6745b87a-3829-11ea-b8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Россия пытается «переписать историю». Своё заявление он сделал во время дискуссии «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне».

Парламентарий отметил, что к началу войны привело подписание пакта Молотова — Риббентропа, сообщает издание «ПолитЭксперт».

Схожую точку зрения высказала бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете, которая отнесла Сталина к союзникам Гитлера. По её словам, Советский Союз якобы позволил немецкому рейху напасть на страны Европы.

Противоположную позицию по данному вопросу заняла зампредседателя Еврокомиссии Вера Йогуртова. Она указала, что недопустимо приравнивать СССР к нацистской Германии, и напомнила коллегам о колоссальных жертвах советского народа, который победил фашизм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резолюцию сейма Польши, в которой говорится, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Она напомнила, что итоги Второй мировой войны зафиксированы Нюрнбергским трибуналом. Если Варшава хочет его оспорить, то это другой вопрос.