России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года

https://static.news.ru/photo/1187e3f4-b3f8-11ea-be19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.

По оценке Александрова, в 2034 году страну ждёт сильный демографический провал, но проблемы с выплатой пенсий могут начаться уже в 2024-2025 годах, если государство не изменит систему накоплений.

Если взять действующую экономику с небольшим ростом, то есть относительно благополучную ситуацию, то ПФР не сможет выполнять свои обязательства. Надо будет что-то придумывать, чтобы люди смогли себя кормить, — отметил эксперт в комментарии URA.RU.

Александров предположил, что власти попробуют привлечь крупные компании и средний бизнес к созданию систем накопления, в которых сотрудники отдают часть зарплаты в корпоративные пенсионные фонды или НПФ.

Как писал NEWS.ru, c 1 января 2019 года пенсионный возраст в России поднялся на пять лет. Реформа вызвала осуждение миллионов россиян, а также привела к продолжающемуся до сих пор падению рейтингов власти. «Единая Россия» начала терять места в представительных органах власти, губернаторов.