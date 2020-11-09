Россельхознадзор: COVID-19 мог попасть на рыбную продукцию из РФ в Европе

https://static.news.ru/photo/b50e2aee-22af-11eb-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следы коронавируса на продуктах из России, поставляемых в Китай, могли появится после её выгрузки на территории Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Следы COVID-19 на упаковках продуктов с российских рыбзаводов обнаружили в Китае. Продукция была поставлена четырьмя российскими судами. Пекин ввёл временный запрет на поставки с предприятий-производителей.

Россельхознадзор провёл расследование причин произошедшего. Выяснилось, что морепродукты не предназначались для поставки в Китай. Их отправили туда после того, как они были выгружены на холодильных предприятиях в Евросоюзе, где хранились больше месяца. При этом на российских судах, которые привезли продукты в Европу, не было заражённых, заявили в Россельхознадзоре.

В связи с этим служба предполагает, что вирус мог быть занесён на упаковку продукции уже после её выгрузки на территории ЕС,— цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Первое сообщение об обнаружении в Китае живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов появилось 18 октября. Таким образом, это стало первым случаем, когда способность COVID-19 сохраняться на упаковке в течение длительного времени подтвердилась вне лаборатории.

Учёные подчёркивают, что человек может заразиться коронавирусом при контакте с такой упаковкой, однако, по данным китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, ни одного подобного случая в мире на сегодняшний день зарегистрировано не было.

Как писал NEWS.ru, на востоке Китая, в провинции Шаньдун сотрудники санитарных служб обнаружили следы COVID-19 на упаковках продуктов с трёх российских и одного нидерландского рефрижераторных судов.