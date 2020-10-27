Китайские санитары нашли коронавирус на российских продуктах

https://static.news.ru/photo/b25f8c7e-18ec-11eb-8f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Li Ziheng/Global Look Press

На востоке Китая, в провинции Шаньдун сотрудники санитарных служб обнаружили следы COVID-19 на упаковках продуктов с трёх российских и одного нидерландского рефрижераторного судна.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Главного таможенного управления КНР. Согласно ему, тест образцов с упаковок с замороженными морепродуктами на нуклеиновую кислоту COVID-19 дал положительный результат. В связи с этим, приём деклараций на импорт с российских и нидерландских судов приостановлен на одну неделю с 28 октября, передаёт Lenta.ru.

Первое сообщение об обнаружении в Китае живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов появилось 18 октября. Таким образом это стало первым случаем, когда способность COVID-19 сохраняться на упаковке в течение длительного времени подтвердилась вне лаборатории.

Учёные подчёркивают, что человек может заразиться коронавирусом при контакте с такой упаковкой, однако, по данным китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, ни одного подобного случая в мире на сегодняшний день зарегистрировано не было.

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