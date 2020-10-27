Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о необычных симптомах

https://static.news.ru/photo/cb0353c0-18c7-11eb-9ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Некоторые симптомы, сопутствующие коронавирусу, остаются и спустя несколько месяцев после выздоровления, рассказал психолог Сергей Ланг, переболевший новой инфекцией вместе со всей своей семьёй.

Как признался Ланг, наиболее неприятным во время острого течения болезни состояние было по ночам, коронавирус отразился и на психологическом состоянии. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Возникли проблемы с давлением, всё время была головная боль, которая не отпускает, и температура. Температура была как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И ещё были бессонные ночи. Всё время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает. Такие симптомы были у моей жены. У меня всё было чуть легче, а у неё протекало в тяжёлой форме, — вспомнил мужчина.

После выздоровления болезнь всё ещё даёт о себе знать, сообщил психолог. В частности, возникли такие необычные последствия, как изменение вкусовых пристрастий и искажённое восприятие запахов.

После коронавируса, когда уже прошло три-четыре месяца после болезни, здоровье стало не таким, как раньше. Постоянно мучает головная боль. У жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. Сейчас есть форумы тех, кто переболел коронавирусом, там этот симптом описан, но он достаточно редкий. У редких переболевших возникает искажение запахов, — поделился Ланг.

Как писал NEWS.ru ранее, устойчивость некоторых людей к коронавирусу, даже без использования средств защиты, может быть следствием сочетания нескольких факторов, считает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.