Иммунолог назвал возможные причины неуязвимости людей перед коронавирусом

https://static.news.ru/photo/91952cbe-18b6-11eb-9e89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Устойчивость некоторых людей к коронавирусу, даже без использования средств защиты, может быть следствием сочетания нескольких факторов, считает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Ранее стало известно, что существует определённая группа людей, по непонятным причинам неуязвимых для COVID-19 даже при многократном контакте. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов, — предположил Викулов.

Иммунолог добавил, что могут быть и другие причины, которые станут известны в ходе генетических исследований, связанных с COVID-19, передаёт URA.RU.

Такие исследования могут модернизировать подход к лечению коронавируса, объяснил специалист. В пример он привёл научные изыскания, которые проводились в рамках изучения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита.

Тогда среди заболевших нашли «нон-прогрессоров» — заболевших, у которых наблюдается очень медленная прогрессия. Это помогло в лечении больных гепатитом, — резюмировал иммунолог.

Как писал NEWS.ru ранее, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович призвала россиян прекратить легкомысленно относиться к коронавирусу и отказаться от «социального эгоизма». По её словам, эта инфекция довольно «странная, коварная и непредсказуемая».