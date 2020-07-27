Роспотребнадзор изучит данные об агрессивном коронавирусе из Вьетнама

https://static.news.ru/photo/5928e94c-d018-11ea-931d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ведомство исследует информацию о появлении нового типа коронавируса во Вьетнаме. Изучение начнётся после публикации полногеномной последовательности вирусных штаммов, которые вызвали вспышку в Дананге.

Там отметили, что сотрудники регулятора постоянно следят за развитием ситуации с коронавирусом во всём мире.

Информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге, — передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, вспышка инфекции, выявленная во вьетнамском городе Дананге, вызвана новым типом коронавируса. Учёные предупреждают, что он гораздо опаснее и агрессивнее той формы СОVID-19, которая начала распространяться по миру ранее.

По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжёлому состоянию. Уже подтверждены четыре случаях заражения новым типом. Двое пациентов находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.