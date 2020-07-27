В мире выявили вспышку нового более агрессивного типа коронавируса

https://static.news.ru/photo/4ff233ee-d00c-11ea-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вспышка инфекции, выявленная во вьетнамском городе Дананге, вызвана новым типом коронавируса. Учёные предупреждают, что он гораздо опаснее и агрессивнее той формы СОVID-19, которая начала распространяться по миру ранее.

По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжёлому состоянию. Уже подтверждены четыре случаях заражения новым типом. Двое пациентов находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

До этой вспышки новые случаи коронавируса во Вьетнаме не регистрировали более трёх месяцев. Эксперты считают, что вирус проник в страну вместе с нелегальными мигрантами. Однако не исключают и того, что вирус мог мутировать, передаёт Lenta.ru.

Во Вьетнаме по состоянию на 27 июля зафиксировано 420 случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что первый за долгое время случай заражения был обнаружен 25 июля. Заболевшим оказался 57-летний горожанин. Он никуда не выезжал из Дананга в течение месяца. На данный момент более 100 его близких и друзей помещены на карантин. У всех «контактных» взяли тест на коронавирус, результаты отрицательные.

В воскресенье, 26 июля, COVID-19 диагностировали у 61-летнего жителя Дананга. В настоящее время он подключён к аппарату ИВЛ в городской больнице.

В связи с вероятностью возникновения новой вспышки болезни в городе принимаются меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, запрещено проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое скопление людей, проводятся дополнительные эпидемиологические расследования. В Дананге с 13:00 по местному времени 26 июля закрыли доступ в город для туристов, писал NEWS.ru.