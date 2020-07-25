Два человека подряд заразились коронавирусом во Вьетнаме

https://static.news.ru/photo/bf767a1a-cf24-11ea-bf50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

На территории вьетнамского приморского города Да Нанг два человека подряд заразились коронавирусной инфекцией. До этого на протяжении 102 дней в стране не регистрировались новые случаи заболевания, которые не были бы связаны с въездом носителя из-за границы. Об этом 26 июля сообщили местные СМИ.

Отмечается, что первый за долгое время случай заражения был обнаружен накануне. Заболевшим оказался 57-летний горожанин. Он никуда не выезжал из Да Нанга в течение месяца. На данный момент более 100 его близких и друзей помещены на карантин. У всех «контактных» взяли тест на коронавирус, результаты отрицательные.

В воскресенье, 26 июля, COVID-19 диагностировали у 61-летнего жителя Да Нанга. В настоящее время он подключён к аппарату ИВЛ в городской больнице.

В связи с вероятностью возникновения новой вспышки болезни в городе принимаются меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, запрещено проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое скопление людей, проводятся дополнительные эпидемиологические расследования. В Да Нанге с 13:00 по местному времени 26 июля закрыли доступ в город для туристов, сообщает новостное агентство VNA.

С начала пандемии на территории Вьетнама коронавирусом заразились 418 человек, 365 пациентов выздоровели. Летальных исходов на данный момент нет. Из общего числа 276 случаев COVID-19 являются ввозными.

Как ранее передавал NEWS.ru, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло более 16 млн человек по состоянию на 26 июля 2020 года.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 644 582 человека. По сведениям Университета Джонса Хопкинса в США, по состоянию на 26 июля 2020 года коронавирусной инфекцией в мире заражены 16 046 986 человек. США лидируют по количеству случаев заражения, там зарегистрирован 4 178 021 случай. Следом идёт Бразилия, где заражены коронавирусом 2 394 513 человек. Далее Индия, там зафиксировано 1 385 635 случаев заражения.