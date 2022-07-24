Foreign Policy: НАТО — это роскошь, которая не по карману США Foreign Policy: НАТО — старомодный военный альянс, который не по карману США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист американского издания Foreign Policy Джастин Логан выразил мнение, что деятельность НАТО не подходит для решения серьезных проблем. Одна из главных причин, почему Альянс продолжает существовать, — он является средством поддержания США в качестве доминирующего игрока в области безопасности в Европе. Однако, по его мнению, Европа способна самостоятельно обеспечить безопасность, а Соединенные Штаты Америки могут отказаться от крупных трат на оборонный бюджет НАТО.

Ограниченность ресурсов начинает кусаться. Оборонный бюджет, и без того раздутый на уровне 847 миллиардов долларов, не достигнет 1 триллиона долларов и выше в ближайшее время. Сохранение доминирования США на европейской арене безопасности — это роскошь, которая не нужна Соединенным Штатам в 2022 году, — считает журналист.

Также он подчеркивает, что НАТО не занимается борьбой с пандемией коронавируса или с пиратством. По словам Логана, сторонникам Альянса следует начать думать о «плане Б» и не рассчитывать на НАТО как на средство решения всех проблем, поскольку это «старомодный военный альянс».

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Представитель Демократической партии от штата Мэриленд Стени Хойер предположил, что эти Скандинавские страны усилят потенциал коллективной обороны Альянса и сделают Балтийский регион намного более защищенным.

Представитель республиканцев от штата Огайо Майкл Тернер отметил, что Финляндия и Швеция значительно повысят уровень безопасности Блока.