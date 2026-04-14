14 апреля 2026 в 17:15

Росатом заявил об интересе Венгрии к атомному проекту «Пакш-2»

Лихачев заявил о заинтересованности новых властей Венгрии в проекте «Пакш-2»

Росатом «слышит интерес» новых властей Венгрии к проекту «Пакш-2», заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на брифинге в Каире. По его словам, глава победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр уже несколько раз произнес название этого проекта, в том числе с некоторой критикой в части цены, передает ТАСС.

Мы слышим интерес к нашему проекту, потому что <…> [Петер Мадьяр] уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немножко критически в части, допустим, цены, — сказал Лихачев.

Глава Росатома отметил, что российская сторона открыта к диалогу и ждет такого же доверия в реализации проекта. Он подчеркнул, что «Пакш-2» — это не российский и не росатомовский проект, а проект в чистом виде в «интересах венгерского народа».

Лихачев добавил, что дух захватывает от будущих результатов: более 70% в энергобалансе Венгрии будет составлять устойчивое атомное электричество. Это означает не только собственное энергообеспечение, но и возможность экспортировать самое дорогое, что сегодня есть в Европе, — энергию, и в первую очередь электроэнергию, пояснил он.

Ранее Лихачев заявлял, что ротация персонала на АЭС «Бушер» предусматривает выезд не менее 108 сотрудников со станции. На объекте продолжают работу около 20 специалистов. В их числе остаются руководитель филиала, его заместители, сотрудники, отвечающие за безопасность, а также инженерно-технический персонал.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
