Рогов сообщил о переброске 30 тысяч солдат ВСУ на Запорожское направление

Фото: МО Украины

Украинское военное командование перебрасывает около 30 тысяч солдат на Запорожское направление в зоне СВО, заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, переброска украинских войск идет с Херсонского направления.

На Запорожское направление сегодня перебрасывается группировка ВСУ. Если вначале речь шла о 10 тысячах боевиков, то, по последним подтвержденным данным, как минимум свыше 30 тысяч боевиков ВСУ перебрасывается на Запорожское направление с Херсонского, — сказал Рогов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что возобновились активные боевые действия на участке между Ореховом и Токмаком в Запорожской области. По его словам, российская армия держит оборону.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. По его словам, войска РФ нанесли превентивный удар по украинским подразделениям. Противник был остановлен и отошел с большими потерями, отметил министр.