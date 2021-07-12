Родина и жизнь: почему взбунтовались кубинцы

На Кубе первые за 30 лет вспыхнули массовые акции протеста. Тысячи демонстрантов вышли на улицы городов, включая Гавану, с требованием обеспечить вакцинацию от коронавируса и улучшить экономическое положение страны.

Протесты начались утром 11 июля в городах Сан-Антонио-де-лос-Баньос и Пальма-Сориано. В них приняли участие сотни человек. Благодаря тому, что мобильный Интернет сегодня доступен почти каждому кубинцу, новости о демонстрациях быстро дошли до столицы и других населённых пунктов, где на улицы вышли уже тысячи недовольных. Они скандировали лозунги «Родина и жизнь» и «Свободу».

Я здесь из-за голода, отсутствия лекарств, перебоев с электричеством, потому что у нас дефицит всего, — поделился с корреспондентом The Guardian один из участников протестов. — Я хочу тотальных перемен: смены правительства, многопартийных выборов, конца коммунизма.

Демонстранты вступили в столкновения с полицией, которая применила дубинки и слезоточивый газ. Около 15:00 по местному времени президент Кубы Мигель Диас-Канель выпустил экстренное обращение, в котором пообещал силовой ответ на уличные выступления.

Дестабилизация нашей страны будет встречена революционным ответом, — заявил Диас-Канель. — Мы призываем всех революционеров страны, всех коммунистов выйти на улицы.

В последний раз протесты такого масштаба произошли на Кубе в 1994 году, когда островное государство столкнулось с тяжёлым экономическим кризисом после распада Советского Союза. Лишившись главного донора, Остров свободы, тем не менее, научился жить хоть и небогато, но самостоятельно.

Экономическая модель коммунистов была снова подорвана с приходом к власти в США Дональда Трампа. Он занял жёсткую позицию по отношению к режиму Фиделя Кастро, вернув часть отменённых Бараком Обамой санкций и наложив новые ограничения. Положение республики осложнила пандемия, лишив её львиной доли доходов от туризма. В результате многочасовые очереди за товарами первой необходимости стали обычным делом для кубинцев, как и периодические отключения электричества, а также перебои со снабжением питьевой водой.

Georgiy Rozov/Global Look Press

Любопытна история лозунга протестующих — «Родина и жизнь». Песню с таким названием в апреле выпустила местная хип-хоп-группа, моментально завоевав популярность благодаря доступу кубинцев в Интернет. В тексте песни содержалась критика коммунистической идеологии и обыгрывалась знаменитая фраза Фиделя Кастро «Родина или смерть!».

Мой народ хочет свободы, а не доктрин, — поют музыканты. — Давайте кричать не «Родина или смерть», а «Родина и жизнь».

Одно из требований демонстрантов касается вакцинации. Остров переживает новую волну коронавируса, в то время как прививочная кампания пришла туда с существенной задержкой. Причина заключается в том, что Куба решила полностью положиться на две вакцины собственной разработки, одна из которых была зарегистрирована только на прошлой неделе. На данный момент чуть менее миллиона из 11 млн кубинцев были полностью привиты от COVID-19.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в разговоре с NEWS.ru заявил, что о возможности свержения власти на Кубе пока рано говорить.

Мы не знаем реального соотношения сил и того, как оно может меняться. У меня нет сомнений в том, что среди лояльных силовых структур тоже есть люди, которые недовольны существующим положением. Они всегда были. Это очевидно хотя бы потому, что периодически те или иные силовики бежали за границу. Но насколько велико их число, сказать невозможно. Оппозиция в то же время слаба и не структурирована. Хотя в условиях стихийности всё может меняться очень быстро. Пока я бы предположил, что власти достаточно сильны. Виктор Хейфец профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ

На происходящее на острове быстро отреагировали представители Вашингтона. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку протестующим. К нему присоединилась Джули Чанг, исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Западного полушария.

Мирные протесты растут на Кубе, поскольку кубинский народ пользуется своим правом на мирные собрания, чтобы выразить обеспокоенность по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19, смертей и нехватки лекарств, — написала она в Twitter.

Связи Кубы с Москвой после распада СССР уже не так очевидны. Эксперты неоднократно обращали внимание на то, что из-за отсутствия серьёзной финансовой поддержки со стороны России уповать на лояльность Острова свободы было бы наивно.

Тем не менее остатки советского влияния на Кубе сохраняются. В 2019 году Остров свободы посетил тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства поучаствовал в запуске бурения первой горизонтальной скважины на месторождении нефти Бока де Харуко и намекнул на активизацию экономического сотрудничества, в которое, впрочем, позже внесла коррективы пандемия. Но гораздо большим влиянием на Кубе сегодня обладает Венесуэла, от которой островное государство получало долю от нефтяных доходов в обмен на экспорт специалистов.