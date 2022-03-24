РКН заблокировал сайт украинских разработчиков S.T.A.L.K.E.R.

Роскомнадзор заблокировал сайт украинской студии GSC Game World, получившей известность благодаря проектам S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Согласно документам, решение об ограничении доступа к ресурсу было вынесено на основании статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ, пишет «Чемпионат».

В данный момент разработчики студии работают над продолжением S.T.A.L.K.E.R. Для этого команда запланировала перевезти часть сотрудников в Чехию. Релиз игры планируется 8 декабря 2022 года.

Ранее украинская студия — разработчик видеоигр GSC Game World объявила об отказе продавать свои игры на территории России. При этом покупатели, которые успели оформить предзаказ на цифровую версию второй части S.T.A.L.K.E.R., получат копию игры. Во всех остальных случаях предусмотрен возврат средств.