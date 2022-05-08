РИА Новости: талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана

Фото pixabay.com

Члены радикального движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) обстреляли Фархорский район Таджикистана, который граничит с Афганистаном, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана. По его словам, боевики выпустили семь ракет, на территории Таджикистана никто не пострадал.

Боевики Талибана всего выпустили семь ракет, из них четыре снаряда попали в реку Пяндж, ещё три упали в лесополосу поблизости, — сказал собеседник агентства.

В пограничной службе Таджикистана подтвердили ракетный обстрел со стороны Афганистана, при этом в ведомстве не уточнили, кто его устроил. Там отметили, что четыре снаряда упали в реку Амударья, ещё 3 — в лес поблизости. По словам источника в погранслужбе, трое нападавших получили ранения, один — особо тяжёлое.

По информации афганских СМИ, неизвестные боевики выпустили ракеты из автомобиля Toyota на таджикско-афганской границе в районе Ходжа-Гори провинции Тахар, а затем скрылись.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в конце января заявил, что в Афганистане весной могут появиться силы, которые будут оказывать масштабное сопротивление талибам. Это произойдёт в случае активизации разрозненных сейчас протестов в стране на межэтнической почве при ухудшении социально-экономической ситуации.