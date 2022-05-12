РИА Новости: российские силы ПВО сбили кассетные боеприпасы над Херсоном

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Российские средства ПВО над северной частью Херсона две ракеты, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Там отметили, что это были кассетные боеприпасы. В центре Херсона также прогремели шесть сильных взрывов, по предварительным данным, обстрел ведут украинские националисты

По предварительным данным российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью, — говорится в сообщении.

По другим данным, сработали ЗРПК «Панцирь-С». Информация подтверждения не получила.

Сообщается, что сначала раздалось около шести взрывов подряд. Они продолжаются в течение нескольких минут.

Ранее сообщалось, что украинские войска пытались нанести ракетные удары по Херсону. Системы российских ПВО тогда уничтожили пять воздушных целей.