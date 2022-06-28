РФ заявила о готовности пропустить в украинские порты суда для вывоза зерна

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Россия сообщила о готовности пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но при этом будет досматривать их вместе с Турцией. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на высокопоставленный осведомлённый источник.

РФ готова пропустить иностранные суда в порт Одессы, сообщил собеседник издания.

Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие. Досмотром будет заниматься в том числе создающийся сейчас сторонами контрольный центр в Стамбуле, — цитирует спикера газета.

Это утверждение косвенно подтвердил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Он сказал, что может подтвердить готовность России способствовать вывозу зерна иностранными судами. Но проблема заключается в том, что Чёрное море «нашпиговано» минами по всей акватории вплоть до Босфора.

И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах. Видимо, тут как бы следствие и причина вместе работают, — пояснил сенатор.

Турция в ближайшие дни готова принять представителей России, Украины и ООН для переговоров по возобновлению экспорта пшеницы из черноморских портов.

Ранее президент страны Владимир Путин в ходе онлайн-встречи БРИКС+ заявил, что Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева. Глава государства также отметил, что ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию.