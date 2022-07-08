РФ заблокировала резолюцию СБ ООН о продлении КПП на границе САР и Турции

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Резолюция Ирландии и Норвегии о продлении на год действия КПП «Баб-эль-Хава» для трансграничной доставки гумпомощи в Сирию была заблокирована Россией в Совете Безопасности ООН, пишет РИА Новости. Отмечается, что Китай воздержался во время голосования, а остальные участники выступили за. Отмечается, что действие КПП «Баб-эль-Хава» истекает 10 июля. Российская сторона неоднократно заявляла, что условия работы КПП не выполняются.

Согласно принятой год назад резолюции СБ ООН, условием для продления работы КПП было в том числе наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы, — сказано в публикации.

В альтернативной резолюции Россия предлагала продлить работу КПП на полгода с возможностью продления ещё на полгода. По мере установления контроля над большим количеством территорий Дамаск выступает за постепенное сворачивание работы погранпереходов.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский ранее заявил, что Россия 11 июля проведёт неофициальную встречу Совбеза ООН по теме «нацизма и фашизма на Украине». Мероприятие начнётся в 22:00 и пройдёт по так называемой «формуле Арриа», в рамках которой сторон могут откровенно обмениваться мнениями, в том числе привлекая дополнительно приглашённых лиц.