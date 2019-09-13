https://static.news.ru/photo/3b70bf26-d666-11e9-ace3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Администрация лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии, которая подконтрольна боевикам, отказывается пропускать автобусы ООН для вывоза желающих покинуть лагерь. Он находится на территории оккупированной США зоны Эт-Танф.

Россия призывает американское командование оказать воздействие на подконтрольные формирования и помочь беженцам в эвакуации. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин, сообщает ТАСС .

По его словам, действия так называемой администрации лагеря свидетельствуют о намерении боевиков сохранить беженцев в качестве «живого щита».

Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». По его словам, остаются некоторые очаги напряжённости, но они сохраняются только на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству. По мнению Лаврова, в настоящее время главной становится задача оказания гуманитарной помощи Сирии.