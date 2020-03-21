Из-за пандемии коронавируса с 23 марта Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией. Рейсы в Стамбул, Токио, Бангкок, Ханой и Денпасар будут выполняться только из Москвы.
Об ограничении авиасообщения с этими странами
Как писал NEWS.ru, убытки туроператоров и авиаперевозчиков, которые возникли из-за отмены туров и приостановки авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, будут урегулированы. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что в наибольшей степени от пандемии пострадал туризм.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен