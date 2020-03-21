Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за пандемии коронавируса с 23 марта Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией. Рейсы в Стамбул, Токио, Бангкок, Ханой и Денпасар будут выполняться только из Москвы.

Об ограничении авиасообщения с этими странами говорится в телеграммах, распространённых Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией).

Как писал NEWS.ru, убытки туроператоров и авиаперевозчиков, которые возникли из-за отмены туров и приостановки авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, будут урегулированы. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что в наибольшей степени от пандемии пострадал туризм.

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