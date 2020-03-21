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Пандемия коронавируса приведёт к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы. К таким выводам пришли мировые эксперты.

Издание Foreign Policy взяло комментарий у 12 специалистов. Так, по мнению Кори Шаке, замгендиректора Международного института стратегических исследований, Соединённые Штаты больше не будут рассматриваться в качестве «международного лидера из-за узких...