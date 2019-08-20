Эксперты и наблюдатели обсуждают международные военные учения «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября. Как сообщили в российском Министерстве обороны, в манёврах примут участие почти 130 тыс. человек, свыше 20 тыс. единиц боевой техники и около 600 летательных аппаратов. В «Центре-2019» ожидают военных из семи иностранных государств, включая КНР, Пакистан и Индию. Учения, которые нацелены на проверку готовности РФ и государств Центральной Азии к взаимодействию, в очередной раз поднимают проблему влияния в регионе, на который претендуют в том числе США.

Основные действия, как ожидается, пройдут на территории восьми российских полигонов. Это Тоцкий и Донгуз (Оренбургская область), Аданак (Дагестан) и Ашулук (под Астраханью), Чебаркульский полигон (Челябинская область) и Сафакулево (Курган), Алейский (Алтайский край) и Юргинский (Кемеровская область). Впрочем, сообщается, что ряд эпизодов в рамках «Центра-2019» будет проведён «по отдельным планам» на территории зарубежных стран.

В акватории Каспийского моря будут отработаны действия группировки сил Каспийской флотилии в ходе содействия сухопутным войскам на приморском направлении, обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Предполагается, что военными будет отрепетировано применение группировок войск против террористов и обеспечение военной безопасности на центральноазиатском направлении. По этим данным, главной целью «Центра-2019» станет не только проверка уровня подготовки и получение нового опыта, но и улучшение взаимодействия и демонстрация готовности военных РФ и стран Центральной Азии отстаивать нацинтересы.

Ожидается, что манёвры пройдут в два этапа. Так, сначала будут отработаны противодействие терроризму, отражение авиаударов, ведение разведки и оборонительные меры, а потом военные займутся наступательными действиями, чтобы разгромить силы условного противника. Уточняется, что с российской стороны будут привлечены как войска Центрального военного округа и Каспийская флотилия, так и часть сил Восточного военного округа, ВДВ и Военно-транспортная авиация ВКС РФ.

Минобороны России/vk.com

В «Центре-2019» примут участие военные семи иностранных государств, в том числе КНР и такие конфликтные партнёры, как Пакистан и Индия.

Для отработки совместных действий на учения привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Что касается отличий от предыдущих манёвров «Центр», то в 2015 году, например, в них было вовлечено около 95 тыс. бойцов, свыше 7 тыс. единиц вооружения и военной техники, до 170 самолётов и 20 кораблей. Целью тогда декларировалась готовность командования ОДКБ «к управлению коалиционными группировками войск при локализации международного вооружённого конфликта, блокировании и уничтожении незаконных вооружённых формирований в ходе ведения совместных специальных операций».

Есть гипотеза, что тест на реагирование в Центральной Азии — главная цель подобных манёвров. Центрально-азиатский регион, как предполагают аналитики, является единственным местом, где Россия и Китай пользуются гораздо большим влиянием, чем Соединённые Штаты. Тем не менее ситуация быстро меняется. Особенно из-за того, что, как говорят западные эксперты, возможности российской стороны уменьшаются, а власти Китая пытаются воспользоваться возможностью расширить своё влияние за счёт крупных финансовых вливаний.

В 2018 году КНР стала крупнейшим торговым партнёром трёх бывших советских республик: Узбекистана, Туркмении и Киргизии. Согласно официальным данным, опубликованным Киргизией и Таджикистаном, Китай является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. В этом контексте США сталкиваются как с уникальной возможностью заполнить возникающий геополитический вакуум в центре Евразии, так и с угрозой превращения Китая в державу с огромной сферой влияния.

Цель Китая — принять на себя более важную роль в сфере безопасности в Центральной Азии, не вызывая раздражение у России. Впрочем, в американском истеблишменте не раз высказывалась идея, что рассорить РФ и КНР было бы лучшим для США вариантом развития событий. Однако насколько это осуществимо?