Reuters: в Киеве прогремел мощный взрыв

В Киеве раздался мощный взрыв, передаёт агентство Reuters. Это произошло сегодня, 24 февраля, около полудня по местному времени (13:00 мск). По данным агентства, это один из серии взрывов, произошедших после начала спецоперации РФ на Украине.

В четверг около полудня по местному времени в столице Украины Киеве раздался взрыв, один из серии взрывов, которые начались после того, как Россия начала военную операцию на Украине, — сообщает агентство.

В четверг, 24 февраля, в Киеве прозвучал взрыв, сообщает агентство.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил , что ударам крылатых ракет подверглись военные объекты в Броварах — пригороде Киева. Ранее он также сообщил о гибели мирных жителей после ракетного удара в Чугуеве Харьковской области.

Также стало известно, что в результате ракетных ударов со стороны России по объектам военной инфраструктуры погибли более 40 военнослужащих ВСУ. Об этом во время брифинга сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, передаёт «Украинская правда».

В Минобороны России ранее заявили, что Вооружённые силы Роcсии не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийcких ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятcя из cтроя военная инфраструктура, объeкты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерcтве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.