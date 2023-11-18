Reuters: торговое судно подорвалось на мине у берегов Украины

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Торговое судно, перевозившее зерно, получило легкие повреждения у берегов Украины, пишет Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве. По данным агентства, вероятно, оно подорвалось на плавучей морской мине.

Инцидент произошел 16 ноября. Сухогруз Georgia под флагом Либерии, груженный пшеницей, вышел из порта Южный неподалеку от Одессы, после чего потерпел аварию в открытом море. Менеджером судна указана греческая компания Seagate Navigation.

Ранее замглавы Голопристанского муниципального округа Константин Тистол заявил, что украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег. По его словам, эти боеприпасы оказались в воде еще в начале специальной военной операции. Тистол также показал фотографии с Кинбурнской косы. На одной из них мина лежит на берегу, а на второй заметен дым после взрыва боеприпаса.

До этого в начале октября турецкий грузовой корабль подорвался на мине и получил незначительные повреждения у берегов Румынии в Черном море. В результате взрыва пострадавших нет. В то же время источник из правительства Украины заявил, что в море могла сдетонировать бомба времен Второй мировой войны или одна из десантных мин, заложенных в 2022 году.