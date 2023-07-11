Reuters: США проиграли России в битве за важнейшего партнера в лице Индии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Нарендра Моди

Соединенные Штаты продолжают проявлять готовность к расширению сотрудничества с Индией, однако Нью-Дели не планирует отказываться из-за этого от контактов с Россией, сообщает Reuters. По данным агентства, Москва по-прежнему остается крупнейшим поставщиком вооружения в азиатскую страну.

За последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более $60 млрд, из которых почти 39 пришлись на Россию, — говорится в материале.

Издание ссылается на американского посла в Индии Эрика Гарсетти. По его словам, власти США расширили доступ Нью-Дели к военным технологиям. Сделано это было в ущерб другим союзникам Вашингтона. Эксперт по безопасности Арзан Тарапоре при этом отметил, что данная договоренность никак не повлияет на отношения Нью-Дели и Москвы.

«Разворот от России», по его словам, занял бы слишком много времени, на такой шаг Индия пойти не готова, поэтому крепкое сотрудничество с РФ будет сохранено.

Большой разворот от России займет несколько десятилетий, — констатировал Тарапоре.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы политики обсудили обстановку в зоне спецоперации на Украине.