Reuters сообщило о трёх мощных взрывах в Мариуполе

Фото: Степан Петренко/ТАСС

Европейский союз призвал Россию к немедленному прекращению военной операции против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России.

Мы призываем Россию незамедлительно прекратить враждебные действия, вывести военных с Украины и в полной мере уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, — говорится в сообщении. По мнению представителей ЕС,...