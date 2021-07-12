Reuters сообщило о трёх мощных взрывах в Мариуполе
Анна Акимова
Анна Акимова
09:44, 24 февраля 2022
Фото: Степан Петренко/ТАСС
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В Мариуполе прогремели три мощных взрыва, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца событий. Агентство со ссылкой на украинские СМИ также заявило о высадке российских военных в портах Одессы и Мариуполя. Также близ Мариуполя в Никольском уничтожена воинская часть.
Позже свидетель Reuters услышал три громких взрыва в Мариуполе, — говорится в сообщении.
Также близ Мариуполя в Никольском уничтожена воинская часть, передаёт украинское «Новое издание». Там отметили, что залпы не стихают.
Накануне депутаты Верховной рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины. Жителям страны рекомендовано не паниковать и оставаться дома.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. При этом отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.