Reuters показало спутниковые снимки российских войск у границ с Украиной

«Доказательства» наращивания военного присутствия России у границы Украины предоставило агентство Reuters. Им были опубликованы спутниковые снимки Крыма, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, которая специализируется на производстве средств связи. При этом редакция сообщила, что агентство «не смогло провести независимую проверку изображений».

На изображениях показана база в Крыму <...>. Спутниковое изображение той же базы показало, что по состоянию на 13 декабря она была наполовину пуста, — уточнили в сообщении.

Satellite images show Russia still building up forces near Ukraine https://t.co/rjmXFlTCAa pic.twitter.com/QOHXsjH8Vc — Reuters (@Reuters) December 24, 2021

В агентстве добавили, что позже на данный объект поступило несколько сотен бронетранспортёров, куда вошли боевые машины пехоты, танки и средства ПВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге о том, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По сведениям МИД, на линии соприкосновения в Донбассе на данный момент сконцентрировано около четырёх тысяч военных инструкторов из США.

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин настойчиво подчеркнул, что РФ никому не угрожает, и обвинил США и страны НАТО в развёртывании вооружений вблизи границ с Россией.