Reuters назвал уран исключением из санкций США против РФ

Запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана. На этом настаивали представители энергетической отрасли, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Энергетическая промышленность США зависит от России и её союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях, — отмечается в публикации.

Агентство отмечает, что в США не производят и не перерабатывают уран, чем и объясняются просьбы представителей отрасли к Белому дому.

Также в Reuters указали на отсутствие упоминания урана в документе о запрете российских энергоносителей, который обнародовал Белый дом. Это подтверждает информацию источника, добавили в агентстве.