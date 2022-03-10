Reuters: на саммите ЕС Украину поддержат, но вступить в Союз не предложат

Участники неформального саммита ЕС в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз. При этом принятие страны в Союз с помощью ускоренной процедуры маловероятно, сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации ЕС.

Официальные лица [в ЕС] заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что её будущее связано с Европейским союзом, — отмечает агентство.

Однако на саммите, который пройдёт в Версале 10–11 марта, Киев, скорее всего, не получит даже предложения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок, посланных Украиной, Грузией и Молдавией, на вступление в ЕС. Теперь Европейская комиссия должна опубликовать свою точку зрения, и 27 стран следом решат, одобряют ли они Киеву, Тбилиси и Кишинёву оформление статуса кандидатов на вступление.