ЕС начал рассмотрение заявок на вступление от Украины, Грузии и Молдавии

Представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок, посланных Украиной, Грузией и Молдавией, на вступление в ЕС, сообщается в официальном аккаунте Председательства Франции в Совете ЕС в Twitter. AFP, ссылаясь на европейских дипломатов, отмечает, что упомянутые страны спешно подали заявления после начала спецоперации России на Украине.

Послы ЕС согласились направить просьбу трёх стран официальным лицам Союза, чтобы те предоставили мнение по поводу их заявлений, — сообщили дипломаты из Франции.

Теперь Европейская комиссия должна будет опубликовать свою точку зрения, и 27 стран следом решат, одобряют ли они Украине, Грузии и Молдавии оформление статуса кандидатов на вступление.

Агентство отмечает, что последний прецедент, когда заявку подала Румыния, длился в течение двух лет. В данный момент пять стран также стоят в очереди на вступление в ЕС — это Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Некоторые страны — члены ЕС уже поддержали проект, однако заблаговременно делать выводы пока рано, напомнил президент Евросовета Шарль Мишель. Он пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что рассмотрение начнётся в ближайшие дни.

Однако, как уточняет AFP, ускоренная процедура даже для таких нестандартных случаев не предусмотрена, поскольку для принятия положительного решения необходимо сблизить законодательство страны-кандидата с европейскими законами, не считая других условий, требуемых для одобрения. Помимо этого, ситуация осложняется тем, что Украина ведёт боевые действия, что может негативно сказаться на стабильности европейской политики и рынка.

Сегодня днём пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что невступление Украины в какой-либо блок является одним из условий прекращения спецоперации России по демилитаризации Украины. Помимо этого, Москва требует от Киева признания Крыма территорией РФ и согласия на независимость ДНР и ЛНР.