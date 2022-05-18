Reuters: Еврокомиссия может выделить €9 млрд Украине

Фото shutterstock.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправить €9 млрд Украине для поддержания экономики страны в условиях военной спецоперации РФ. Она отметила, что финансовую помощь Киеву в дальнейшем окажут не только страны, входящие в Евросоюз, пишет Reuters. Фон дер Ляйен призвала других международных «доноров» присоединиться к программе по поддержке Украины.

Мы предлагаем отправить Украине €9 млрд в 2022 году, — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заявила, что в конфликте между Россией и Украиной Евросоюз принял сторону Киева. По её словам, ЕС хочет увидеть победу украинского государства над РФ. В связи с этим за последние 10 недель европейские лидеры направили более €4 млрд в качестве поддержки Украины.

Ранее Евросоюз выделил дополнительную финансовую поддержку на «гуманитарные проекты» Украины в размере €45 млн. Эти средства пойдут на неотложную медицинскую помощь, поставку питьевой воды, гигиенических средств, обеспечение жильём и деньгами украинских мирных граждан.