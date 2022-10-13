Рекордное число стран ООН осудили вхождение новых территорий в состав РФ 143 страны ООН осудили вхождение новых территорий в состав России

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Как передает РИА Новости, ее поддержало рекордных 143 страны, в то время как против этого документа выступило 5 государств, включая саму Россию, а остальные 45 стран воздержались от голосования.

Большинство стран осудило присоединении Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России. В ООН сочли такие шаги «незаконными» и «несовместимыми с Уставом ООН». Решение России присоединить эти территории авторы резолюции расценили как «аннексию».

Кроме того, ООН призвал Москву «вывести все свои вооруженные силы с территории Украины».

С 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России новых регионов. По результатам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Ранее Россия наложила вето в Совете безопасности ООН на проект совместной резолюции США и Албании о непризнании референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.