Референдум о присоединении к США пройдёт в Пуэрто-Рико

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Bloomberg опубликовал статью о смертности от новой коронавирусной инфекции в России. Однако российское внешнеполитическое ведомство обрушилось с критикой в адрес издания из-за заголовка. После этого агентство решило внести изменения в эту публикацию.

В первоначальном варианте материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», позже Bloomberg заменил заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчёт российских данных о смертности от COVID-19». В...