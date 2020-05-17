Мир

Референдум о присоединении к США пройдёт в Пуэрто-Рико

05:51, 17 мая 2020 11
Фото: pixabay.com

Голосование по вопросу вхождения в состав Соединённых Штатов пройдёт в Пуэрто-Рико 3 ноября.

Об этом сообщила губернатор свободно ассоциированного государства Ванда Васкес Гарсед. Она подписала законопроект об окончательном определении политического статуса Пуэрто-Рико и проведении референдума.

Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство! — написала Гарсед в своём микроблоге.

Как писал NEWS.ru ранее, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году в один субъект Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

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