Референдум о присоединении к США пройдёт в Пуэрто-Рико

Голосование по вопросу вхождения в состав Соединённых Штатов пройдёт в Пуэрто-Рико 3 ноября.
Об этом сообщила губернатор свободно ассоциированного государства Ванда Васкес Гарсед. Она подписала законопроект об окончательном определении политического статуса Пуэрто-Рико и проведении референдума.
Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство! — написала Гарсед в своём микроблоге.
Escojamos el camino correcto con igual dignidad y con igual patriotismo. Es el momento de que los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico dejen de ser los Ãºltimos en la fila. Igualdad plena! pic.twitter.com/gxhg9hJF8h
Как писал NEWS.ru ранее, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году в один субъект Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.