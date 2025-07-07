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07 июля 2025 в 10:58

Самолет развернули из-за пугающего сообщения из трех букв у пассажира

Самолет до Далласа развернули в небе из-за сообщения RIP в телефоне пассажира

Самолет American Airlines Самолет American Airlines Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines рейсом из Пуэрто-Рико в Даллас развернули в небе из-за сообщения RIP в телефоне одного из пассажиров, сообщает издание Primera Hora. Полет был сорван, борт вернулся в аэропорт вылета.

Пассажирка увидела, как один из пассажиров получил текстовое сообщение с надписью RIP (rest in peace, покойся с миром. — NEWS.ru), и восприняла это как угрозу, потому сообщила обо всем бортпроводнику, — говорится в материале.

После приземления подозрительный пассажир был опрошен, а самолет проверили. Выяснилось, что недавно у мужчины скончался родственник, а перед вылетом ему прислали сообщение, где выразили соболезнования в связи со смертью члена семьи.

Авиакомпания пояснила, что пилот действовал по обязательному протоколу безопасности, предназначенному для подобных случаев. Следующий вылет перенесли на другое время.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 в Ленобласти, рядом с деревней Таменгонт. По предварительным данным, пилотом оказался разработчик беспилотных аэротакси. Помимо него, на борту были двое, в том числе ребенок.

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