https://static.news.ru/photo/44cfe652-2411-11ea-a700-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Программу бесплатного распределения самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей Zolgensma начинает швейцарская компания Novartis AG. Она будет действовать в странах, где продажи препарата ещё не были одобрены. Пока продажи разрешены только в США, где стоимость одной дозы лекарства составляет $2,1 млн.

В рамках программы будут бесплатно выделять около 100 доз препарата в год. При этом только в Европе около 1,6 тысячи детей страдают от самой тяжёлой формы спинальной мышечной атрофии. Раз в две недели комиссия будет тянуть жребий среди поданных врачами заявок, сообщает The Wall Street Journal.

Данный подход к распределению препарата необычен. Обычно фармацевтические компании рассматривают каждый запрос отдельно, пишет WSJ.

Один из основателей британской организации TreatSMA, которая отстаивает права людей со спинальной мышечной атрофией на доступ к лечению, Кацпер Русински назвал такой подход «очень жестоким».

Они заставляют пациентов соревноваться. Кто будет счастливчиком? Это не поможет, — заявил он.

Novartis выбрала такой подход, поскольку введение сложных критериев отбора может ущемить права некоторых пациентов, отмечает WSJ.

Ранее NEWS.ru писал, что импорт иностранных лекарств в 2018 году снизился из-за появления на рынке российских аналогов.