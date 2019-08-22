https://static.news.ru/photo/8b8b3536-c513-11e9-baaf-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео (в центре) Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Официальный Вашингтон разочарован решением Южной Кореи выйти из договора по обмену разведывательными данными с Японией.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил об этом на совместной с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд пресс-конференции в Оттаве, сообщает ТАСС . Помпео призвал Японию и Корею к скорейшей нормализации отношений.

Помпео заметил, что уже передал свою позицию министру иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва. Госсекретарь выразил пожелание, чтобы обе стороны продолжили диалог и взаимодействие.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года. Причиной стало требование корейских властей выплатить компенсацию четырём корейским работникам за принудительный труд во время Второй мировой войны. Япония считает, что вопрос не стоит обсуждения.

Ранее News.ru писал, что глава американского внешнеполитического ведомства обсудил с датским премьером сотрудничество США и Дании в Арктике, включая Гренландию. При этом о покупке США острова в этот раз речь не шла.